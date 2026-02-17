Verso Milan-Como: i convocati di Cesc Fabregas per la partita di domani

Verso Milan-Como: i convocati di Cesc Fabregas per la partita di domaniMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:20L'Avversario
di Lorenzo De Angelis

Di seguito si riportano i convocati del Como per la sfida in programma domani sera a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri, valida per il recupero della 24esima giornata di Serie A Enlive: 

1 BUTEZ Jean
2 KEMPF Marc
3 VALLE Alex
6 CAQUERET Maxence
8 ROBERTO Sergi
10 PAZ Nicolas
11 DOUVIKAS Tasos
14 RAMON Jacobo
15 LAHDO Adrian
17 RODRIGUEZ Jesus
18 MORENO Alberto
19 KUHN Nicolas
20 BATURINA Martin
21 TORNQVIST Noel
22 VIGORITO Mauro
23 PERRONE Maximo
28 SMOLCIC Ivan
31 VOJVODA Mërgim
33 DA CUNHA Lucas
34 DIEGO CARLOS
42 ADDAI Jayden
44 CAVLINA Nikola
77 VAN DER BREMPT Ignace

Dettagli della partita

Data: Mercoledì 18 febbraio 2026
Calcio D’inizio: 20:45 CEST
Stadio: Giuseppe Meazza
Arbitro: Mariani
Assistenti: Tegoni – Bindoni