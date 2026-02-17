Oggi Bastoni parlerà in conferenza stampa con Chivu. Ma nessuna dichiarazione cancellerà quanto visto in campo sabato

Oggi pomeriggio il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni parlerà in conferenza stampa, insieme all'allenatore Christian Chivu, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt. In attesa di capire quali saranno le dichiarazioni del difensore nerazzurro, che sabato sera ha fatto espellere Kalulu con una brutta simulazione (e in più si è lasciato andare ad un'esultanza discutibile), è importante ribadire un concetto chiave: a prescindere da quello che verrà detto, così com'è successo ieri con il monologo di Marotta prima dell'assemblea di Lega, nessuna parola cancellerà quello che è successo in campo sabato e ha fatto ampiamente il giro del mondo sportivo e non.

Nessuna intervista condotta con fare affabulatorio riuscirà a cambiare idea al pubblico calcistico e probabilmente Bastoni, a cui va ovviamente vicinanza per i gravi insulti e le minacce ricevute dalle solite bestie, rimarrà a vita col marchio della simulazione che si è impresso da solo andando ad ingannare l'arbitro. Per quanto riguarda Chivu, ci ha già pensato il presidente Giuseppe Marotta ad aggiustare il tiro: la simulazione c'è, certificata. Magari oggi chiederà anche scusa come aveva tronfiamente richiesto venerdì, parlando di allenatori che devono comportarsi in un certo modo dopo aver ricevuto un vantaggio da un errore arbitrale, ma ormai la maschera, e non perché siamo in tempo di Carnevale, è bella che caduta.