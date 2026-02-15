Inter, La Russa senza freni: "Bastoni non ha simulato, si è comportato meglio di quelli che colpiti nella pancia si mettono mani in faccia"
Dopo tutto il caos e clamore mediatico accaduto per Inter-Juventus, Ignazio La Russa, presidente del Senato ha commentato così a Telelombardia le polemiche del derby d’Italia:
“Dopo I'1-1 abbiamo preso 2 pali e anche in 11 contro 11 avremmo vinto con 3 gol di scarto. Siamo sempre in credito e ci siamo sentiti troppe volte derubati dalla Juventus. Chiellini? Mi ha fatto arrabbiare. Lui e l'ad hanno aggredito, insultato l'arbitro. Non c'è stata nessuna simulazione e Bastoni si è comportato meglio di quelli che colpiti nella pancia si mettono mani in faccia".
Serie A, il programma della 25^ giornata:
3/02/2026 Venerdì 20.45 Pisa 1-2 Milan
14/02/2026 Sabato 15.00 Como 1-2 Fiorentina
14/02/2026 Sabato 18.00 Lazio - Atalanta 0-2
14/02/2026 Sabato 20.45 Inter - Juventus 3-2
15/02/2026 Domenica 12.30 Udinese - Sassuolo 1-2
15/02/2026 Domenica 15.00 Cremonese - Genoa 0-0
15/02/2026 Domenica 15.00 Parma - Verona 2-1
15/02/2026 Domenica 18.00 Torino - Bologna DAZN/SKY
15/02/2026 Domenica 20.45 Napoli - Roma DAZN
16/02/2026 Lunedi 20.45 Cagliari - Lecce DAZN/SKY
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan