Pisa, Hiljemark: "Milan squadra forte, anche come individualità e come allenatore. Ma c’è spazio per fargli male"
Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, ha parlato a DAZN prima della sfida di questa sera contro il Milan. Le sue parole:
Ricordava la doppietta al Milan?
“Sì, ma è di tanti anni fa. Speriamo di vincere stasera”.
Oggi in casa:
“È un bello stadio, i tifosi sono pronti. Sono molto contento di essere qua, oggi deve essere una partita bella”.
Su Tramoni:
“Tramoni va in campo con qualità differente. Il Milan viene su in maniera aggressiva, lui ha la qualità giusta. Voglio un giocatore in questa posizione che in quella posizione va molto in avanti, attacca lo spazio e crea spazio per gli altri”.
Le differenze con Gilardino:
“Prima loro lavoravano in un modo. Io e il mio staff pensiamo di fare le cose in modo differente, con più aggressività. Ma in tre giorni non si cambia, bisogna fare un percorso insieme”.
Sul Milan e i punti deboli della squadra di Allegri:
“È una squadra forte, anche come individualità e come allenatore. C’è spazio per fargli male, c’è sicuramente qualche problema in qualche fase anche per loro. Vediamo cosa succede quando inizia la partita”.
