Pisa, tutti i numeri e statistiche in casa dei prossimi avversari del Milan

E' il giorno del matchday! Il Milan si prepara a sfidare il Pisa nella 25ª giornata di Serie A, in programma il 13 febbraio alle 20.45. All'Arena Garibaldi i rossoneri guidati da mister Allegri affronteranno la squadra allenata da Hiljemark. Con il campionato che entra nel vivo, ogni punto diventa cruciale per mantenere il passo in classifica. Il Milan, attualmente secondo, cerca di consolidare la sua posizione in classifica.

NUMERI E DATI PRE PARTITA

Il Pisa ha segnato esattamente un gol in ciascuna delle ultime due gare casalinghe di campionato, dopo che aveva realizzato appena un centro nelle prime 10 partite interne di questa Serie A; l'ultima volta che i toscani sono andati a segno in tre incontri domestici di fila nella competizione risale a febbraio 1991 (serie arrivata a cinque), sotto la gestione di Mircea Lucescu. Inoltre, il Pisa ha pareggiato la metà delle gare giocate in questa Serie A: 12 su 24, a fronte di un successo e 11 sconfitte; solo due squadre hanno terminato in equilibrio più incontri nelle prime 25 giornate nel massimo campionato nelle ultime 10 stagioni, l'Udinese nel 2023/24 (14) e la Juventus nel 2024/25 (13).