Pisa, Hiljemark: "Ho visto tante partite del Milan: sono fortissimi, ma hanno anche qualche limite"

vedi letture

Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, ha parlando così della sfida contro il Milan in un programma domani sera in un video diffuso dalla società toscana: "Dopo soli tre giorni di allenamenti abbiamo fatto una buona partita in fase difensiva. Il primo tempo non è stato buono come avrei voluto, nel secondo però abbiamo fatto meglio e in questa settimana abbiamo fatto un lavoro sia in fase difensiva che offensiva con un paio di principi di gioco dedicati alla sfida col Milan. Questo è un gruppo di gioco fantastico, abbiamo cambiato un po' il modo di allenarci rispetto a come erano abituati precedentemente. Abbiamo parlato e ci siamo conosciuti meglio sia dentro che fuori dal campo con i giocatori in questa settimana" riporta tuttomercato.web.com.

L'allenatore nerazzurro ha poi continuato: "Voglio vedere una squadra che sa fare entrambe le fasi di gioco bene. Ognuno deve giocare per la squadra, se lavoriamo insieme dobbiamo essere tutt'uno con la tifoseria e la squadra. Solo così possiamo avere l'opportunità di vincere. Ho visto tante partite e tante clip del Milan, sono una squadra fortissima con giocatori di grande qualità. Secondo me anche loro però hanno qualche problema e limite, potremmo sfruttarlo al meglio e sfruttare anche il fattore campo. Hanno Modric, Leao, Rabiot, giocatori di alta qualità. Mi sono mancate queste partite. Allegri è un grande allenatore, io ho iniziato la carriera in Serie A e ho solo da imparare. Sono una persona che vive per il calcio e per il mio lavoro. Quando abbiamo deciso di venire qui con tutta la famiglia è stata una scelta di vita per fare bene per il club e per questa città. Voglio vivere in mezzo alla gente, in centro. Questo per me conta molto. D'ora in poi tutte le partite sono come una finale e la resilienza conta moltissimo".