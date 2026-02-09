Pisa, il programma degli allenamenti dei nerazzurri in vista del Milan

Il sito ufficiale del Pisa, prossimo avversario del Milan in campionato (venerdì alle 20.45), riporta il programma di questa settimana della squadra nerazzurra in vista della sfida contro i rossoneri: "Il Pisa Sporting Club ha ripreso questo pomeriggio la preparazione in vista del match contro il Milan che venerdì prossimo (Cetilar Arena, ore 20.45) aprirà il programma della 25esima giornata della Serie A Enilive.

Lo Staff Tecnico guidato da Oscar Hiljemark ha disegnato una settimana standard per i Nerazzurri che si alleneranno quotidianamente al Centro Sportivo di San Piero a Grado con questa cadenza: martedì (pomeriggio), mercoledì (mattina) e giovedì (pomeriggio). Venerdì mattina è prevista una seduta di risveglio muscolare come ultima tappa di avvicinamento al match con i rossoneri". 