Roma, Gasperini è d'accordo con De Rossi: "Il calcio non è 'fregare' un rigore"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Non è il favore di una o di un'altra, noi come allenatori probabilmente abbiamo bisogno di radunarci un attimo e far sentire la nostra voce nel mondo del calcio perché la penso come Daniele". Così Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Cagliari, commenta lo sfogo di De Rossi per il rigore in Genoa-Napoli che ha risolto la partita. "Non è possibile, questo tipo di calcio non piace a noi e al pubblico - ha aggiunto -. C'è grande confusione ed è brutto vedere cartellini e rigori di un certo tipo. Poi le simulazioni, le panchine che saltano per aria per fare pressioni, dobbiamo essere anche noi allenatori a fare qualcosa di utile".

Poi ha concluso: "Il gioco del calcio è qualcosa di leale, cercare di fregare un cartellino o un rigore è distante da tutti gli altri sport. Ieri ho visto il rugby ed è stato bellissimo. Nel calcio ci sono interessi economici enormi, ma ha ragione De Rossi. Qualcosa deve cambiare". (ANSA).