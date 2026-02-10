Tra un mese Milan-Inter: le parole del nerazzurro Dumfries sul suo rientro

vedi letture

Tra un mese esatto, nel weekend dell'8 marzo, il Milan affronterà l'Inter in un derby che già adesso si preannuncia molto acceso e che potrebbe dire moltissimo della stagione di entrambe le squadre, specialmente se alla vigilia le compagini dovessero arrivare a pochi punti di distanza come sono in questo momento. Un protagonista in dubbio è Denzel Dumfries, laterale interista olandese che è fuori dallo scorso 9 novembre e che ancora non sa bene quando potrà tornare. In un'intervista a NOS il giocatore nerazzurro ne ha parlato.

Le parole di Denzel Dumfries sulle sue condizioni fisiche e sulla data di rientro: "Sono nelle fasi finali, quindi spero di tornare il prima possibile. È solo questione di settimane, anche se non c'è ancora una data precisa. Ma mi sto già allenando in campo e con la palla. Comincio ad avere davvero voglia di giocare. Mondiali in Stati Uniti, Canada e Messico? Ci sarò assolutamente, non sono preoccupato in tal senso".