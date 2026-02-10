Tra un mese Milan-Inter: le parole del nerazzurro Dumfries sul suo rientro

Tra un mese Milan-Inter: le parole del nerazzurro Dumfries sul suo rientroMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:36L'Avversario
di Francesco Finulli

Tra un mese esatto, nel weekend dell'8 marzo, il Milan affronterà l'Inter in un derby che già adesso si preannuncia molto acceso e che potrebbe dire moltissimo della stagione di entrambe le squadre, specialmente se alla vigilia le compagini dovessero arrivare a pochi punti di distanza come sono in questo momento. Un protagonista in dubbio è Denzel Dumfries, laterale interista olandese che è fuori dallo scorso 9 novembre e che ancora non sa bene quando potrà tornare. In un'intervista a NOS il giocatore nerazzurro ne ha parlato.

Le parole di Denzel Dumfries sulle sue condizioni fisiche e sulla data di rientro: "Sono nelle fasi finali, quindi spero di tornare il prima possibile. È solo questione di settimane, anche se non c'è ancora una data precisa. Ma mi sto già allenando in campo e con la palla. Comincio ad avere davvero voglia di giocare. Mondiali in Stati Uniti, Canada e Messico? Ci sarò assolutamente, non sono preoccupato in tal senso".