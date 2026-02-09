Coppa Italia: Napoli e Como a caccia di una semifinale che manca da tempo

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Il Maradona accende i riflettori sulla Coppa Italia, con Napoli e Como che domani si contendono un posto in semifinale. I Campioni d'Italia, secondo gli esperti Sisal, partono leggermente favoriti a 2,60 contro il 2,90 dei ragazzi di Fabregas con il pareggio in quota a 3,00. Azzurri avanti, a 1,75, per il passaggio turno rispetto al 2,10 dei lariani: il Napoli non raggiunge la semifinale della competizione da cinque anni mentre il Como addirittura da quaranta.

Il match sembra prediligere l'Under, in quota a 1,57, rispetto all'Over, dato a 2,30. Un risultato esatto all'inglese, il più classico dei 2-0, si gioca a 12 per i padroni di casa mentre quello a favore di Nico Paz e compagni pagherebbe 13 volte la posta. Sia Conte che Fabregas dovranno frenare la loro foga visto che un'ammonizione per uno dei due allenatori è offerta a 4,00. L'ipotesi di un po' di turnover, da parte dei due tecnici, non è ipotesi da escludere ma nessuno dei due rinuncerà a tutti i propri top player. Il Napoli sogna un ritorno al gol di Romelu Lukaku, a 3,00, mentre un assist della nuova stellina Antonio Vergara è dato a 5,00. In casa lariana, c'è sempre Nico Paz a dettare i tempi di gioco: gol o assist a 2,50, per il fenomeno spagnolo. Occhio però, lato Napoli, a sottovalutare Martin Baturina: il fantasista croato nel tabellino dei marcatori è dato a 5,00. (ANSA).