Serie A, Roma-Cagliari 2-0: giallorossi vittoriosi nel segno di Malen

di Manuel Del Vecchio

La Roma non inciampa nel positicipo serale del lunedì e vince 2-0 contro un Cagliari un po' spento. I giallorossi si riprendono subito dopo la brutta sconfitta di Udine e dominano senza problemi contro i sardi allenati da Pisacane.

Decide una doppietta di Malen, che all'Olimpico la sblocca con un bel pallonetto da posizione defilata sotto gli occhi di un certo Francesco Totti. Nel secondo tempo arriva anche la doppietta dell'olandese, oggi in grande spolvero. Giallorossi che agganciano in classifica la Juventus e tornano al quarto posto.