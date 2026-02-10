Coppa Italia, questa sera i quarti di finale tra Napoli e Como

L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Questa sera andrà in scena Napoli-Como, gara secca valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Gli azzurri di Conte dovranno fare a meno molto probabilmente di McTominay, mentre la squadra allenata da Fabregas ha Diao e Goldaniga tra gli infortunati.

Il fischio d'inizio è alle ore 21:00, la garà potrà essere seguita in diretta su Italia uno.