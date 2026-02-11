Atalanta, tegola De Ketelaere: lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro
Tegola in casa Atalanta: Charles De Ketelaere, riporta tuttomercatoweb.com, nel riscaldamento della sfida contro la Cremonese dello scorso lunedì ha riportato una lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro.
Al momento sono in corso valutazioni specialistiche per definire l’approccio terapeutico migliore.
