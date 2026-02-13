Pisa, out Semper e Scuffet: in porta dovrebbe giocare Nicolas. In panchina il 16enne Guizzo
Il Pisa che questa sera affronterà il Milan dovrà fare a meno sia del portiere titolare Adrian Semper che della sua prima alternativa Simone Scuffet: il primo è alle prese con un problema al ginocchio, mentre il secondo è out per un infortunio muscolare. Chi giocherà quindi tra i pali della porta nerazzurra contro i rossoneri?
Secondo calciopisa.it, per la sfida con il Diavolo dovrebbe toccare a Nicolas Andrade, estremo difensore brasiliano classe 1988 che nell’ultima stagione e mezzo ha giocato solo due partite ufficiali. Nella sua carriera il giocatore verdeoro ha vestito anche la maglia dell'Hellas Verona. Dopo l’infortunio di Semper, è andato spesso in panchina il classe 2009 Tommaso Guizzo. Oltre a lui, è stato convocato anche il portiere della Primavera Matteo Luppichini.
