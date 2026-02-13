Il Pisa sulla strada del Milan: le possibili scelte del tecnico Hiljemark

Per Oscar HIljemark, giovanissimo tecnico che ha preso il posto al Pisa dell'esonerato Gilardino e che ha un passato discreto come calciatore in Serie A, quella di questa sera contro il Milan alle 20.45 sarà la prima partita in casa sulla panchina del club nerazzurro. Subito un banco di prova importante dopo lo 0-0 contro l'Hellas Verona della scorsa settimana.

Secondo quanto riporta Sky Sport per il mister svedese ci sono almeno tre ballottaggi in corso: uno per reparto. Al momento in difesa Bozhinov è in vantaggio su Coppola. A centrocampo Aebischer è il titolare fisso con la maglia accanto a lui che viene contesa da Akinsanmiro e Loyola, con quest'ultimo in pole position. Infine, in attacco, inamovibili Moreo e Durosinmi: il terzo del reparto offensivo dovrebbe essere Stojilkovic, preferito a Tramoni.

PROBABILE FORMAZIONE PISA (3-4-1-2), la probabile formazione: Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo; Stojilkovic, Durosinmi. All. Oscar Hiljemark