Hiljemark: "Allegri è un grande allenatore: ho solo da imparare"

Domani sera il Milan torna finalmente in campo, per la prima volta dopo dieci giorni. I rossoneri sono reduci dalla bella vittoria per 0-3 al Dall'Ara contro il Bologna e domani sera, alle ore 20.45, saranno ospiti del Pisa in occasione della venticinquesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Sarà la prima partita in casa per il nuovo allenatore toscano, Oscar Hiljemark: giovanissimo tecnico che ha già esordito in trasferta e ha sostituito Gilardino esonerato. Un estratto delle dichiarazioni dello svedese intervistato ai canali ufficiali del club nerazzurro, riportate da Tuttomercatoweb.com.

Sul Milan: "Hanno Modric, Leao, Rabiot, giocatori di alta qualità. Mi sono mancate queste partite. Allegri è un grande allenatore, io ho iniziato la carriera in Serie A e ho solo da imparare. Sono una persona che vive per il calcio e per il mio lavoro. Quando abbiamo deciso di venire qui con tutta la famiglia è stata una scelta di vita per fare bene per il club e per questa città. Voglio vivere in mezzo alla gente, in centro. Questo per me conta molto. D'ora in poi tutte le partite sono come una finale e la resilienza conta moltissimo".