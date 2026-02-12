Hiljemark: "In questa settimana lavoro con un paio di principi dedicati al Milan"

vedi letture

Domani sera il Milan torna finalmente in campo, per la prima volta dopo dieci giorni. I rossoneri sono reduci dalla bella vittoria per 0-3 al Dall'Ara contro il Bologna e domani sera, alle ore 20.45, saranno ospiti del Pisa in occasione della venticinquesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Sarà la prima partita in casa per il nuovo allenatore toscano, Oscar Hiljemark: giovanissimo tecnico che ha già esordito in trasferta e ha sostituito Gilardino esonerato. Un estratto delle dichiarazioni dello svedese intervistato ai canali ufficiali del club nerazzurro, riportate da Tuttomercatoweb.com.

Sulla preparazione della partita: "Dopo soli tre giorni di allenamenti abbiamo fatto una buona partita in fase difensiva. Il primo tempo non è stato buono come avrei voluto, nel secondo però abbiamo fatto meglio e in questa settimana abbiamo fatto un lavoro sia in fase difensiva che offensiva con un paio di principi di gioco dedicati alla sfida col Milan. Questo è un gruppo di gioco fantastico, abbiamo cambiato un po' il modo di allenarci rispetto a come erano abituati precedentemente. Abbiamo parlato e ci siamo conosciuti meglio sia dentro che fuori dal campo con i giocatori in questa settimana".