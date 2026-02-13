Pisa, i convocati per il Milan: out Scuffet per un problema muscolare
Il sito ufficiale del Pisa riporta l'elenco dei convocati di Oscar Hiljemark per la sfida questa sera contro il Milan: "Lo Staff Tecnico del Pisa Sporting Club ha ufficializzato la lista dei calciatori convocati per la gara contro il Milan, valida per la 25esima giornata della Serie A Enilive e in programma questa sera (ore 20.45) alla Cetilar Arena. Nell’elenco non figura Simone Scuffet per un problema muscolare in corso di valutazione.
Rosen BOZHINOV, Samuele ANGORI, CARACCIOLO, Simone CANESTRELLI, Mehdi LERIS, Malthe HOJHOLT, Henrik MEISTER, Matteo TRAMONI, Juan CUADRADO, Nicolas ANDRADE, Ebenezer AKINSANMIRO, Idrissa TOURE’, Rafiu DUROSINMI, Samuel ILING-JUNIOR, Michel AEBISCHER, Calvin STENGS, Francesco COPPOLA, Matteo LUPPICHINI, Stefano MOREO, Arturo CALABRESI, Tommaso GUIZZO, Felipe LOYOLA, Gabriele PICCININI, Filip STOJILKOVIC, Lucas LORRAN".
SERIE A - 25° TURNO DI SERIE A ENILIVE
VENERDÌ 13/02
ore 20.45, Pisa-Milan
SABATO 14/02
ore 15, Como-Fiorentina
ore 18, Lazio-Atalanta
ore 20.45, Inter-Juventus
DOMENICA 15/02
ore 12.30, Udinese-Sassuolo
ore 15, Parma-Hellas Verona
ore 15, Cremonese-Genoa
ore 18, Torino-Bologna
ore 20.45, Napoli-Roma
LUNEDÌ 16/02
ore 20.45, Cagliari-Lecce
