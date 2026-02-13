Pisa, Nicolas: "Abbiamo preso gol da una palla da fallo laterale. Serviva un po’ più di attenzione"

Nicolas, portiere del Pisa, ha parlato a DAZN nel post partita della sfida contro il Milan.

“Sempre bello tornare in campo e giocare contro una squadra come il Milan”.

Che cosa dovevate fare dopo il rigore sbagliato dal Milan?

“Soprattutto un po’ di attenzione in più nelle ripartenze, il Milan è molto forte anche in quello. Abbiamo preso gol da una palla da fallo laterale. Un po’ più di attenzione, questi punti per noi sono troppo importanti”.

Cosa non è andata?

“All’inizio l’avevamo preparata in modo diverso, poi piano piano siamo riusciti ad uscire anche dal basso e prendere fiducia. Nel secondo tempo abbiamo preso una carica in più e purtroppo è mancata un po’ di attenzione alla fine”.