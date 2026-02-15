Parma, ammonito Circati che era diffidato: salta il Milan

Durante il match in corso tra Parma e Verona, al 41' del primo tempo il difensore numero 39 dei crociati Alessandro Circati è stato ammonito e, essendo diffidato, salterà la prossima gara che vedrà gli emiliani sfidare il Milan a San Siro sabato prossimo.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 61 (25)
2. Milan 53 (24)
3. Napoli 49 (24)
4. Juventus 46 (25)
5. Roma 46 (24)
6. Atalanta 42 (25)
7. Como 41 (24)
8. Lazio 33 (25)
9. Udinese 32 (25)
10. Sassuolo 32 (25)
11. Bologna 30 (25)
12. Cagliari 28 (24)
13. Torino 27 (24)
14. Parma 26 (24)
15. Cremonese 23 (24)
16. Genoa 23 (24)
17. Lecce 21 (24)
18. Fiorentina 21 (25)
19. Pisa 15 (25)
20. Hellas Verona 15 (24)