Espulsione Kalulu, furia Comolli, Spalletti e Chiellini: "Non esiste!"

vedi letture

La Juventus cade 3-2 nel Derby d’Italia contro l’Inter a San Siro, al termine di una gara segnata da forti polemiche. Decisivo l’episodio del primo tempo: l’espulsione di Pierre Kalulu, giudicata eccessiva dai bianconeri e arrivata dopo un contatto con Alessandro Bastoni, ritenuto simulazione dalla dirigenza juventina.

La tensione è esplosa già all’intervallo nel tunnel verso gli spogliatoi. In prima fila, riporta Tuttosport, Luciano Spalletti che, rivolgendosi all’arbitro Federico La Penna, ha protestato animatamente: "Si falsa la partita, si falsa la partita". Accanto a lui un furibondo Damien Comolli, trattenuto a fatica e poi allontanato, mentre è intervenuto anche Giorgio Chiellini, che ha ripetuto più volte all’arbitro: "Non esiste, non esiste".