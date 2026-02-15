Caos Inter-Juve, La Russa: "Chivu è stato un signore e Bastoni non ha simulato. La Juve rubava meglio prima.."

Dopo tutto il caos e clamore mediatico accaduto per Inter-Juventus, Ignazio La Russa, presidente del Senato ha commentato così a Telelombardia le polemiche del derby d’Italia:

"Noi non siamo una nuova Juve. Loro avevano un rapporto diretto con tanti arbitri. Io sono molto amico di Moggi, e dico che la Juve rubava meglio. Non facciamo paragoni tra Inter di oggi e Juve di ieri. È finito quel tempo. E quando l’Inter perse il 5 maggio uno mi disse: 'Per un anno che avevamo deciso di farli vincere per il centenario non sono riusciti a vincere nemmeno contro la Lazio'. Comunque mi interessa dire che in famiglia sono circondato da juventini perciò figuratevi non posso avercela con loro. Ma non fate nessuna critica a Chivu che come sempre si è comportato con grande signorilità, non ha negato che ci fosse stato tocco. Ho visto uno dei tanti commentatori televisivi chiedere: 'Ma può essere squalificato Bastoni?' Non era giusto nemmeno chiedertelo perché il tocco c’è stato. Non c’è simulazione. Viva il calcio, senza la Juve non mi divertirei".