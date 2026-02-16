Como, attacco da sorvegliare: gol segnati e marcatori

vedi letture

Il Como è il prossimo avversario dei rossoneri nella sfida di mercoledì che varrà il recupero della 24esima giornata. A San Siro si presenteranno i lariani che sicuramente avranno svariate motivazioni e tutte altissime: dal riscatto per la sconfitta dell'andata, all'ultima sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Oltre la classifica e il modo di giocare degli uomini di Fabregas, anche i dati offensivi rivelano le mille difficoltà che si nascondo dietro questo match.

COMO, LA FASE OFFENSIVA

Sono 38 i gol segnati dai ragazzi di Fabregas, che sono al 3° posto nella classifica del migliore attacco della Serie A, insieme al Napoli che però ha una partita in più, dietro a Inter (60) e Milan (40). Dei 38 gol segnati, 31 sono avvenuti dentro l'area e 6 da fuori area, più un autogol. Anche la classifica marcatori è eloquente: nella top 5, il Como è l'unica squadra che conta ben due giocatori: Douvikas e Nico Paz, entrambi a 8 gol. Per il Milan invece presente solo Pulisic anch'egli con 8 gol.