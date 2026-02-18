I convocati di Fabregas per Milan-Como: assente il grande ex
Di seguito si riportano i convocati del Como per la sfida in programma domani sera a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri, valida per il recupero della 24esima giornata di Serie A Enlive:
1 BUTEZ Jean
2 KEMPF Marc
3 VALLE Alex
6 CAQUERET Maxence
8 ROBERTO Sergi
10 PAZ Nicolas
11 DOUVIKAS Tasos
14 RAMON Jacobo
15 LAHDO Adrian
17 RODRIGUEZ Jesus
18 MORENO Alberto
19 KUHN Nicolas
20 BATURINA Martin
21 TORNQVIST Noel
22 VIGORITO Mauro
23 PERRONE Maximo
28 SMOLCIC Ivan
31 VOJVODA Mërgim
33 DA CUNHA Lucas
34 DIEGO CARLOS
42 ADDAI Jayden
44 CAVLINA Nikola
77 VAN DER BREMPT Ignace
Il dottor Allegri e l’olio Mahanarayana Thailam. Le “veline“ più efficaci di Gerry Cardinale. Il Presidente del Milan e le lezioni di calcio. Buon Compleanno, Milan! di Carlo Pellegatti
