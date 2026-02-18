Como, Diego Carlos: "Giochiamo sempre per provare a vincere, oggi c’è una grande squadra contro di noi"

MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:14L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Diego Carlos, difensore del Como, ha parlato a DAZN prima della sfida col Milan

Rispetto all’andata cosa avete imparato?

“Giochiamo sempre per provare a vincere, oggi c’è una grande squadra contro di noi, nel loro stadio. Abbiamo le idee chiare su cosa vogliamo fare”.