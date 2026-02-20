A due giorni dalla sfida con il Milan, il Parma annuncia un rinnovo importante

vedi letture

A due giorni dalla sfida contro il Milan a San Siro, domenica alle 18 in occasione del 26° turno del campionato di Serie A Enilive, il Parma ha annunciato il rinnovo di contratto per un suo calciatore giovane: si tratta del portiere Edoardo Corvi che si è legato al club sino al 2029 con un'opzione di un anno aggiuntivo. L'estremo difensore classe 2001 ha trovato la titolarità in questa stagione dopo l'infortunio al titolare giapponese Zion Suzuki.

La nota ufficiale del Parma: "Il legame tra Edoardo Corvi e il Parma Calcio è sempre più solido. Da oggi è ufficiale il rinnovo del portiere gialloblu, che ha firmato un contratto che lo legherà al Club sino al 30 giugno 2029, con un'opzione per un ulteriore prolungamento fino al 2030.

Non è un semplice rinnovo, ma la conferma di un percorso che inizia da lontano. Edoardo è un simbolo di Parma e del settore giovanile gialloblu: ha vestito questa maglia fin da bambino, scalando ogni categoria con dedizione, pazienza e determinazione.

La sua scalata ha toccato tappe indimenticabili, fatte di attesa e di grandi emozioni sul campo. Tutto è partito quel 15 ottobre 2022, il giorno del debutto tra in Serie B contro la Reggina, un primo passo fondamentale che lo ha condotto, parata dopo parata, fino alla gioia più grande: l'esordio nella massima serie dello scorso 23 novembre 2025 nella sfida contro l’Hellas Verona, coronando così il sogno che aveva fin da piccolo".