Rileggi le dichiarazioni di Strettezza a pochi giochi da Milan-Parma

Gabriel Strefezza si è integrato molto bene nel Parma, con Carlos Cuesta che lo ha subito lanciato nella mischia, nelle prime apparizioni in maglia ducale. L'attaccante, intervistato da Sky Sport, tra i diversi argomenti affrontati ha parlato anche della prossima sfida, contro il Milan di Massimiliano Allegri.

Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Nel giocare col Milan a San Siro ci sono tante motivazioni, stiamo lavorando bene in questi giorni, sia sulla fase difensiva che offensiva per provare a rubare punti, vogliamo giocarcela e provare a vincere".