Marotta: "Lautaro con tenacia riuscirà ad anticipare i tempi"

Nel pre-gara di Lecce-Inter, partita che si disputa alle 18 di questo sabato della 26esima giornata del campionato di Serie A Enilive, il presidente e amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato dello stato di salute di Lautaro Martinez, capitano interista uscito infortunato dall'impegno in Champions League in Norvegia della settimana. Da capire ancora con esattezza i tempi di recupero, con il derby contro il Milan che si giocherà nel weekend dell'8 marzo all'orizzonte.

Che messaggio ha lasciato Lautaro e quali sono gli step per il suo recupero?

"Lautaro è il nostro capitano e lo è con grande merito. Era rammaricato di non essere presente al campo stasera, ma ha manifestato vicinanza alla squadra. E' normale che soffrirà, ma auspichiamo che possa riprendere al più presto. Dobbiamo essere cauti, un problema muscolare è sempre serio. Lui, comunque, con tenacia riuscirà ad anticipare i tempi".