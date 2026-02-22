Cremonese, Baschirotto e Floriani out: a rischio la partita col Milan

vedi letture

Questa sera alle 20:45 i grigiorossi saranno ospiti della Roma nel match dell'Olimpico in programma alle 20:45. Una sfida fondamentale per entrambe le squadre: la Roma che, dopo la sconfitta della Juve, potrebbe distaccare i bianconeri di 4 punti e i lariani di 5, mentre per la Cremonese è fondamentale portare punti a casa per uscire da un tunnel che vede 4 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 6 e l'ultima vittoria risalente al 7 dicembre in casa con il Lecce.

INFORTUNI - Questa sera però Davide Nicola dovrà fare i conti con due assenze importanti, una su tutte quella di Baschirotto. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il capitano darà forfait questa sera per un problema muscolare che si conoscerà meglio in settimana, ma la sensazione è che potrebbe saltare almeno due partite, inclusa quindi la prossima che vedrà i grigiorossi sfidare i rossoneri. Assente anche Floriani per una contrattura che però, molto probabilmente, sarà recuperato per settimana prossima.