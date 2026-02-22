Parma, Cherubini: "Niente calcoli, il pensiero è a stasera"
Federico Cherubini, CEO del Parma, ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Milan. Queste le sue parole sulla sfida di San Siro:
Avete il pensiero, quasi inconscio, di proiettarvi ai prossimi 4 sconti salvezza?
“Ragioniamo partita per partita, ma sai che quando i giocatori arrivano in contesti come questi, nonostante la differenza di valori, non si fanno tanti calcoli. Quest’anno abbiamo trovato poco i risultati contro le grandi a differenza della scorsa stagione. Sono sicuro che nessuno sta facendo calcoli ma il pensiero è a stasera”
Pubblicità
L'Avversario
Le più lette
4 Attenzione Milan: è il momento di un (quasi) record. Col Parma, Allegri va per il secondo posto nella storia
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
Luca SerafiniCosa farò da grande? Allegri oltre i limiti con Leao e Pulisic fuori condizione. Solo Sartori al posto di Tare. Ogni uscita di Scaroni è un colpo alla storia
Franco OrdinePerdonate Maignan, scoprite Jashari. Mariani fischia ancora contro. Scaroni: da 8 anni non fa il presidente
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com