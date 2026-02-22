Parma, Cherubini: "Niente calcoli, il pensiero è a stasera"

Federico Cherubini, CEO del Parma, ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Milan. Queste le sue parole sulla sfida di San Siro:

Avete il pensiero, quasi inconscio, di proiettarvi ai prossimi 4 sconti salvezza?

“Ragioniamo partita per partita, ma sai che quando i giocatori arrivano in contesti come questi, nonostante la differenza di valori, non si fanno tanti calcoli. Quest’anno abbiamo trovato poco i risultati contro le grandi a differenza della scorsa stagione. Sono sicuro che nessuno sta facendo calcoli ma il pensiero è a stasera”