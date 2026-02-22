live mn Milan-Parma (0-0): palo di Leao...

76' Cambio nel Parma: Strefezza lascia il posto a Ondrejka.

75' Punizione per il Milan dalla fascia destra, una sorta di corner corto: cross a rientrare di Bartesaghi, Pavlovic salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa finisce fuori.

68' Punizione per il Parma da posizione centrale: ci prova Nicolussi Caviglia con il destro, pallone alto sopra la traversa.

64' Milan sfortunatissimo: cross di Rabiot per Leao che calcia al volo con il destro e colpisce il palo interno.

62' Doppia sostituzione anche nel Milan: escono Estupinan e Pulisic, entrano Pavlovic e Fullkrug.

60' Doppio cambio nel Parma: fuori Ordonez e Bernabè, dentro Nicolussi Caviglia e Sorensen.

58' Cross a rientrare con il sinistro di Bernabè che si trasforma in un tiro, Maignan blocca in due tempi.

54' Pallone filtrante di Saelemaekers per Leao, Corvi anticipa in uscita bassa il portoghese, la palla arriva a Pulisic che calcia a porta vuota, ma c'è un grande intervento in scivolata di Troilo che nega la rete all'americano.

52' Giallo per Leao.

50' La prima conclusione della ripresa è del Milan: Rabiot prova il sinistro dalla distanza, pallone a lato.

48' Cartellino giallo per Troilo.

45' Al via la ripresa. Non ci sono stati cambi nelle due squadre durante l'intervallo.

- Si è concluso 0-0 il primo tempo tra Milan e Parma. Dopo un ottimo inizio degli ospiti, vicini al gol dopo due minuti con Pellegrino, sono i rossoneri che hanno fatto la partita e hanno avuto le chance da gol più importanti, in particolare quella di Christian Pulisic al 42' che ha sfiorato il palo. Da segnalare purtroppo l'uscita dal campo di Ruben Loftus-Cheek dopo un duro scontro di gioco con il portiere gialloblu: il centrocampista inglese, dopo un duro colpo alla mandibola che gli ha procurato anche la rottura di alcuni denti, si trova ora in ospedale per accertamenti.

49' Fine del primo tempo.

45' Quattro minuti di recupero.

42' Ancora un'occasione per Pulisic che va vicinissimo al gol: cross dalla sinistra di Bartesaghi, sponda di testa all'indietro di Rabiot per l'americano che calcia di prima intenzione, pallone che sfiora il palo.

39' Anche Saelemaekers prova la conclusione dalla distanza, ma il suo sinistro finisce ampiamente fuori.

38' Bella giocata di Strefezza che salta un avversario con un tunnel e poi prova il destro dalla distanza, Maignan para senza problemi.

36' Gran palla di Saelemaekers che trova Pulisic in area di rigore, l'americano calcia di prima intenzione, Corvi respinge.

32' Cartellino giallo per Saelemaekers.

31' Punizione per il Milan dalla sinistra: cross a rientrare di Modric e colpo di testa di De Winter, Corvi para senza problemi.

26' Arrivano intanto aggiornamenti su Ruben Loftus-Cheek, costretto ad abbandonare il campo dopo pochi minuti a causa di un duro scontro di gioco con Corvi: il giocatore inglese sta andando in questi minuti in ospedale per dei controlli. A preoccupare è in particolare il duro colpo preso alla mandibola.

22' Il Milan recupera palla, Jashari tenta un'altra volta la conclusione, ma il suo sinistro da fuori area viene bloccato centralmente da Corvi.

21' Lungo possesso palla del Milan. Leao viene trovato tra le linee, tocco per Pulisic che prova il destro dal limite dell'area, conclusione centrale.

18' Ci prova ancora Jashari, stavolta dalla distanza, pallone ampiamente a lato.

17' Prima occasione anche per il Milan: cross dalla destra di Tomori che trova sul secondo palo Estupinan che tocca per Jashari. Lo svizzero controlla e prova il sinistro, ma riesce a dare forza alla sua conclusione e Corvi para a terra senza problemi.

12' Il gioco può riprendere a San Siro dopo che è stato fermo per diversi minuti per soccorrere Loftus-Cheek.

11' A causa della forte botta alla testa, Loftus-Cheek deve abbandonare il campo. Al suo posto Jashari.

8' Brutto scontro tra Ruben Loftus-Cheek e il portiere del Parma Corvi. Ad avere la peggio è l'inglese che è costretto ad uscire dal campo in barella e non ce la fa a continuare la gara. Al suo posto dovrebbe entrare Ardon Jashari.

3' Parma pericolo anche sul successivo corner: Maignan smanaccia, ma la palla arriva sul secondo palo sempre a Pellegrino che prova il sinistro, para il portiere rossonero. Poi Piccinini ferma il gioco per un fuorigioco.

2' Prima occasione per il Parma: cross daa sinistra di Valeri che trova in Pellegrino che calcia al volo con il sinistro, pallone a lato di pochissimo dopo la deviazione di Bartesaghi.

0' Inizia la gara: primo pallone per il Parma.

- Manca pochissimo al fischio d'inizio della gara, le due squadre sono schierate in mezzo al campo mentre a San Siro risuona l'inno della Serie A. Il Milan giocherà con la quarta maglia di questa stagione (maglia e calzoncini rossi), mentre il Parma avrà divisa gialloblu e pantaloncini gialli.

- Matteo Gabbia, che era stato inserito nella formazione titolare del Milan, non partirà dal primo minuto contro il Parma a causa di un fastidio muscolare rimediato durante il riscaldamento. Al suo posto dentro Koni De Winter al centro della retroguardia milanista.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco il Milan affrotnerà il Parma nella gara valida per la 26^ giornata di Serie A. I rossoneri di Massimiliano Allegri devono vincere sia per allungare sul quinto posto che per tornare a -7 punti dall'Inter capolista. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della partita. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, Gabbia, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic. All. Allegri

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Ordonez, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. A disposizione: Rinaldi, Casentini, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Jensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Nicolussi Caviglia, Drobnic, Mena Martinez. All. Cuesta