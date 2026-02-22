Inter, Bastoni diffidato si fa ammonire: salta il Genoa e salva il derby

Ieri, nel tardo pomeriggio, l'Inter è volata a Lecce al Via del Mare dove dopo 75 minuti passati sullo 0-0, gli uomini di Chivu sono riusciti a sbloccare il risultato e portare a casa i 3 punti con lo 0-2 finale. Risultato che riporta momentaneamente l'Inter a +10 dai rossoneri che tra qualche ora giocheranno la partita con il Parma.

BASTONI E IL DERBY - Assenti Calhanoglu e Barella per scontare la squalifica rimediata contro la Juventus, ieri è toccato a Bastoni che al 87' ha preso il cartellino giallo in maniera abbastanza semplice e qualcuno definirebbe furba, per scontare la squalifica della diffida settimana prossima con il Genoa e tornare in campo senza problemi per il derby. Tesi confermata dal fatto che appena presa l'ammonizione, neanche un minuto dopo Bastoni è stato sostituito.