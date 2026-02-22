Cremonese, Luperto: "Sfide contro Milan e Roma? Sappiamo che in questo sport possono esserci delle sorprese"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:48L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Questa domenica la Cremonese affronterà la Roma, quella successiva il Milan: due sfide sulla carta decisamente complicate che il difensore Sebastiano Luperto, intervenuto in conferenza stampa, presenta così:

"Affronteremo due grandissime squadre che stanno esprimendo un grande calcio ma sappiamo che in questo sport possono esserci delle sorprese, quindi cercheremo di fare del nostro meglio e portare a casa punti che sarebbero preziosissimi”.