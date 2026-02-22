Parma, Cuesta: "Schema sul gol? Noi prepariamo tutte le fasi. Un pensiero per Loftus"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, è stato intervistato da DAZN dopo la vittoria, con polemica, contro il Milan a San Siro:

“Prima di parlare di noi voglio avere un pensiero su Loftus-Cheek perché mi hanno detto che si è fatto veramente male. I nostri pensieri sono con lui. Spero che possa recuperare al più presto. Quello che più mi è piaciuto del Parma stasera è la mentalità, sapere che per raggiungere l’obiettivo bisogna fare qualsiasi cosa, e poi la capacità di miglioramento. La crescita secondo me è tangibile in tutti gli aspetti. Sappiamo che il calcio cambia molto. 14 giorni fa, dopo la partita contro la Juventus, avevamo preso 8 gol in 2 partite. Ora ci sono state 3 vittorie di fila. Dobbiamo avere equilibrio. C’è stato lavoro da fare, tanti punti da fare, c’è una partita importantissima contro il Cagliari”.

Sul gol che ha deciso la partita. Lo schema su Maignan è preparato?

“Tutti i giocatori che sono lì sono pronti per fare gol. Prepariamo i piazzati come tutte le fasi. Noi proviamo ad essere pronti per tutto quello che accade in una partita di calcio. Fa parte del nostro modo di prepararci”.