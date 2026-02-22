Parma, Valenti: "Ero di schiena su Maignan, non ho fatto niente. Ero sicuro che sarebbe stato gol"

Parma, Valenti: "Ero di schiena su Maignan, non ho fatto niente. Ero sicuro che sarebbe stato gol"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:22L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Lautaro Valenti, difensore del Parma, ha parlato a DAZN al termine della sfida di San Siro col Milan:

Da dove nasce questa vittoria a San Siro?

“Nasce dalla grinta che abbiamo tutti insieme. È un vantaggio per noi, dobbiamo continuare su questo e andare a fare la quarta vittoria consecutiva”.

Ero sicuro che non avevi fatto fallo:

“Ero di schiena su Maignan, non ho fatto niente. Ero sicuro che sarebbe stato gol”.