Cremonese, per Nicola ultima spiaggia contro il Milan? Contatti con un ex rossonero

vedi letture

La panchina di Davide Nicola, tecnico della Cremonese, è molto traballante e una sconfitta domenica contro il Milan potrebbe portare il club grigiorosso a cambiare guida tecnica, tanto che ci sarebbero giù stati dei contatti con Marco Giampaolo, ex allenatore, tra le altre, anche del Diavolo. Lo scrive tuttomercatoweb.com: "La Cremonese, nelle scorse ore, ha avuto un contatto con Marco Giampaolo, ex tecnico del Lecce, per la panchina. Resta da capire se sarà lui, eventualmente, il possibile candidato per sostituire un Davide Nicola che sembra sempre più sul filo.

Quella contro il Milan può essere una sfida decisiva per il suo posto, anche perché la settimana dopo ci sarà lo scontro salvezza contro il Lecce al Via del Mare. Non è dato sapere se una sconfitta contro i rossoneri significherà matematico esonero oppure se i lombardi potranno aspettare qualcosa di più, ma i recenti risultati preoccupano e molto i grigiorossi, invischiati nuovamente nella lotta salvezza dopo esserne rimasti fuori fino a lunedì. Giampaolo è quindi un nome forte in caso dovesse esserci un avvicendamento a capo della Cremonese. Se quella con il Milan non è un'ultima spiaggia per Nicola davvero poco ci manca".