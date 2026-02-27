La Cremonese si prepara verso il Milan: il report dell'allenamento odierno
Domenica, primo giorno di marzo, all'orario di pranzo il Milan sarà ospite della Cremonese allo stadio "Giovanni Zini" per affrontare quella che, fino all'ultimo turno di campionato dello scorso weekend, era l'unica squadra a essere stata capace di sconfiggere i rossoneri nel torneo. I grigiorossi arrivano da un periodo complicato e ora sono stati totalmente risucchiati dalla lotta per non retrocedere in Serie B. Di seguito si riporta il resoconto dell'allenamento odierno agli ordini di mister Nicola.
Il report dell'allenamento della Cremonese per oggi 27 febbraio: "Cremonese in campo questa mattina presso il Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. Al termine della consueta seduta video in sala stampa i ragazzi di Mister Nicola si sono recati sul campo numero quattro per dare il via all’allenamento con l’attivazione fisica. Successivamente spazio a rondò, lavoro tattico ed esercitazioni sulle palle inattive. La squadra domani svolgerà la seduta di rifinitura alle ore 11".
