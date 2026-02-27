Cremonese, brutte notizie in vista del Milan: Baschirotto non ce la fa

Come riporta CremonaSport, c'è una brutta notizia per Nicola in vista del match contro il Milan di domenica. A causa di un problema muscolare a una coscia, che lo ha costretto a saltare anche la trasferta allo stadio Olimpico contro la Roma, il capitano dei grigiorossi Baschirotto è costretto a saltare anche questa domenica. Nei prossimi giorni il difensore si sottoporrà ad ulteriori esami che definiranno con più certezza i tempi di recupero. Ricordiamo che all'andata fu proprio Baschirotto a segnare il gol del vantaggio per la sua squadra. 

Da capire anche le condizioni di Martin Payero, uscito per un infortunio ad inizio ripresa contro la Roma, che si è rivelato essere una contusione al ginocchio. Nulla di grave ma da capire se Nicola sceglierà di convocarlo o meno. 