Fiorentina: per Gosens duplice frattura composta al volto

vedi letture

(ANSA) - FIRENZE, 27 FEB - Ha richiesto alcuni accertamenti in ospedale ma il trauma maxillo-facciale subito ieri sera da Robin Gosens non richiederà correzioni chirurgiche. E' quanto fa sapere la Fiorentina attraverso una nota ufficiale riguardo l'infortunio rimediato dall'esterno tedesco al Franchi nel finale del playoff di ritorno di Conference League contro lo Jagiellonia.

"Nella serata di ieri Gosens è stato sottoposto a esami diagnostici e a videat specialistico maxillo-facciale che hanno evidenziato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di destra. Tali lesioni - specifica la nota - non necessitano di correzione chirurgica, pertanto il calciatore potrà proseguire la regolare attività utilizzando un'adeguata protezione". Non è escluso quindi che l'esterno tedesco possa essere disponibile già per la trasferta di campionato lunedì prossimo a Udine, anche se valutazioni al riguardo saranno fatte in questi giorni. Verso l'esclusione invece Manor Solomon e Luca Lezzerini che sempre ieri sera hanno rimediato un infortunio muscolare, entrambi al retto femorale della coscia destra: un nuovo report medico è previsto non prima di domani. (ANSA).