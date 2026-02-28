Nicola sul Milan: "Parliamo di una squadra con grandi qualità individuali che ha trovato continuità e caratteristiche in funzione dei giocatori"

Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale della Cremonese: “Scrolliamoci di dosso i pensieri e i dubbi, questa squadra ha ciò che serve per raggiungere l’obiettivo: chi mantiene lo spirito e la forza di volontà fino alla fine è colui che ce la fa e questa è la grande forza che deve avere la Cremonese”.

Il Milan è la squadra che esercita meno pressing nei top 5 campionati europei. Si aspetta un atteggiamento del genere anche domani?

“Prima di tutto sono secondi in classifica, quindi le strategie che hanno scelto stanno portando i risultati sperati. Parliamo di una squadra con grandi qualità individuali che ha trovato continuità e caratteristiche in funzione dei giocatori, ma io mi focalizzo sul fatto che per poter competere con loro dovremo interpretare tutte le fasi con grande spensieratezza e determinazione”.

Il tacco di Baschirotto a San Siro, il cross di Barbieri a Bologna, la triangolazione dell’Olimpico per Vardy. Ai suoi ragazzi chiede più giocate del genere, dopo che nelle ultime sfide se ne sono viste poche?

“Anche all’andata contro il Milan abbiamo creato occasioni, ma non in quantità incredibile per via della qualità dell’avversario. Mi riferisco al fatto che quando hai la palla devi pensare ad offendere, perché sei tu ad avere la possibilità di mettere in difficoltà gli altri. Il passaggio tra le due fasi deve essere meno rigido, più veloce, e per questo stiamo cercando di mettere ancora più attenzione. Ad oggi i ragazzi si stanno allenando come si deve, con la convinzione che un movimento possa portare dei vantaggi. Bisogna interpretare la partita credendo ciecamente che prima o dopo si riuscirà a creare problemi agli altri”.