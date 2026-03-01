Cremonese, Nicola: "La mia squadra coraggiosa contro un grande Milan"

(ANSA) - CREMONA, 01 MAR - "È stata una bella partita, questa è la strada giusta". Dopo la sconfitta allo scadere contro il Milan, Davide Nicola sottolinea la prestazione della Cremonese più del risultato. "Abbiamo giocato con personalità e coraggio contro un avversario di grande livello. Certo, perdere nel finale lascia sempre un po' di amaro in bocca, ma serve guardare quello che è successo in precedenza". Il tecnico parla di episodi decisivi: "Il secondo gol è arrivato quando eravamo tutti in attacco. Sul primo non c'è stato un errore di posizionamento. Sono frazioni di secondo che cambiano le partite. Il Milan in questo è perfetto".

Resta il rammarico per il ko nel finale, ma Nicola difende l'identità della squadra: "Se la snaturiamo facciamo fatica. È con partite così che costruiamo il nostro percorso". In mezzo al campo si sono viste più soluzioni: "Abbiamo caratteristiche diverse e più alternative. Bianchetti a destra per aprire spazi, Folino ha fatto bene, Vandeputte ha dato equilibrio. Il gioco è stato più veloce e meno prevedibile. Serve continuità. Adesso arriva la gara di Lecce che sappiamo essere molto importante, ma lo sarà anche quella dopo e quella dopo ancora". (ANSA).