Inter, Zielinski: "Sarebbe fantastico fare il Doblete, siamo pronti a tutto. Derby? Vogliamo mostrare la nostra forza"

Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia contro il Como: "Sarebbe fantastico fare il Doblete, siamo pronti a tutto. Il Como ha tanta qualità, bisognerà fare attenzione. Mi ha colpito la loro organizzazione, giocano con grande qualità e hanno un grande allenatore come Fabregas. Nico Paz? Un fuoriclasse, ha numeri impressionanti quindi bisognerà fare attenzione".

Non poteva poi mancare una domanda sul derby contro il Milan di domenica sera: "Le ultime partite con i rossoneri sono andate male ma credo che lo scorso novembre meritavamo qualcosa in più. Naturalmente vogliamo mostrare la nostra forza. I tifosi? Sono stati fantastici, ci hanno dato una grande mano. Abbiamo risposto alla grande dopo l'eliminazione dalla Champions League".