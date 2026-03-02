Cremonese, Luperto: "Abbiamo dimostrato che abbiamo tenuto testa fino alla fine ad una grande squadra"

Sebastiano Luperto, difensore della Cremonese, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta di ieri col Milan:

“Rimane la grande prestazione che abbiamo fatto al netto di qualche dettaglio che abbiamo sbagliato. Dobbiamo stare attenti per le prossime partite perché fanno la differenza, ogni minima cosa a questo punto può incidere da una parte o dall’altra. Oggi abbiamo dimostrato che abbiamo tenuto testa fino alla fine ad una grande squadra come il Milan. Dovremo mettere la stessa intensità che abbiamo messo oggi anche nelle prossime”.

LE PAROLE DI ALLEGRI POST CREMONESE-MILAN

“In questo momento è una soluzione da gara in corso perché comunque quando ci sono grandi ritmi è normale che anche gli esterni devono lavorare molto e quindi perdiamo un po’ di lucidità. In quel momento della partita c’era bisogno di giocatori offensivi. Abbiamo inserito Fullkrug e messo Pulisic a destra, che nonostante abbia avuto un’occasione importante ha fatto una buona partita, sta ritrovando la condizione così come Rafa, così come tutti gli altri. Vediamo cammin facendo, si può giocare anche con i tre davanti ed il doppio mediano. Vediamo un attimino. In questo momento della stagione non mi interessano tanto i moduli ed i sistemi di gioco, abbiamo un obiettivo troppo grosso da centrare, con le squadre dietro che continuano a far punti… Il Como, il Napoli ieri ha vinto, deve giocare l’Atalanta, la Roma e la Juventus… Bisogna fare un passettino alla volta sapendo che la strada è ancora molto lunga. Maggiore concretezza? Sì, ma bisogna essere molto lucidi per costruire azioni per far gol. Nell’occasione del calcio d’angolo sono stati molto bravi, Estupinan ha dato una bellissima palla per Modric, giusta per fargliela mettere di prima. Quello che fa la differenza. Così come sono stati bravi nel contropiede per chiuderla. Abbiamo ora una settimana per andare a giocare questa partita meravigliosa, e poi dopo proseguiremo il campionato”.