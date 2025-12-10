Santi, Allegri ti aspetta. Se la caviglia è guarita qual è il problema?

Allegri l'ha detto: "La caviglia è a posto". Una dichiarazione che magari si è persa tra le pieghe di Torino-Milan, con tutta l'attenzione della vigilia rivolta alle condizioni di Pulisic e alla possibile reazione della squadra alla prima sconfitta subita da agosto. Pulisic ha sfebbrato, ha viaggiato a Torino da solo e poi ha fatto doppietta, il Milan ha reagito alla partita persa contro la Lazio in Coppa Italia con una vittoria in rimonta tra luci e ombre. Non solo la gioia grande per gli ennesimi tre punti, ma anche un po' di preoccupazione per Leao. Gli esami svolti oggi hanno escluso lesioni, ma non per questo il pensiero cambia: Santi, ma qual è il problema?

Dopo lo scivolone brutto di Tare prima di Lecce-Milan, quando in diretta tv e a poche ore dalla fine del mercato il DS ha scaricato il giocatore in mondovisione, Allegri ha sempre avuto parole di stima e apprezzamento per il messicano, sottolineando sempre come sia difficile adattarsi ad un nuovo campionato, ricordando a tutti i suoi gol al Feyenoord e dando sempre spunti positivi per il futuro. Anche nell'ultima conferenza ha seguito questa strada: "Santiago sta lavorando, speriamo in settimana di riaggregarlo parzialmente con la squadra. La caviglia è a posto. Speriamo di riaverlo, abbiamo bisogno di lui. È un giocatore affidabile, ha lavorato molto per la squadra, ha avuto tante occasioni, ha avuto tre gol annullati per un centimetro, ha fatto tanti gol nel Feyenoord, non è che ha disimparato a fare gol. Gimenez deve rientrare, lo aspettiamo e speriamo che in settimana possa rientrare parzialmente con la squadra".

E allora cos'è che cambia? Santi manca dal secondo tempo di Atalanta-Milan, quando a Bergamo aveva chiesto il cambio proprio per questo problema alla caviglia. Un problema, hanno raccontato l'attaccante e anche suo papà, che si porta dietro da mesi e che non gli ha mai permesso di essere al massimo: "Nei mesi scorsi ho giocato con una lesione alla caviglia che non mi ha permesso di performare al 100%, nè di sentirmi a mio agio in campo. Con grande voglia di continuare ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore ha continuato a crescere ed è giunto il momento di fermarsi. Ora devo recuperare e prepararmi per tornare con voi il prima possibile. Grazie del supporto, ci vediamo presto".

Dopo più di un mese ai box, con Allegri che inizialmente aveva preventivato di riaverlo per il derby, non si capisce ancora quando può essere il momento giusto per il rientro. Ora più che mai, numericamente e tecnicamente, la squadra ha bisogno del suo numero 7. A dirlo nuovamente è proprio Allegri: "Gimenez speriamo di averlo il più presto possibile, è un giocatore importante e numericamente ne abbiamo bisogno. Tecnicamente e numericamente". Con Leao fuori sicuramente contro il Sassuolo questo sarebbe decisamente un buon momento per tornare: anche senza gol in Serie A il grande lavoro sporco del messicano è sempre stato molto utile per i suoi compagni.