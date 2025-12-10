I tre rigori parati in una partita, l'esordio nel Brasile con Ancelotti e l'interesse del Milan: ecco chi è Hugo Souza

La priorità del Milan è sempre quella di rinnovare il contratto di Mike Maignan che scade il 30 giugno 2026. Ma siccome non possono esserci certezze che si arrivi ad una fumata bianca (anzi le probabilità che il francese prolunghi sono davvero basse), il club di via Aldo Rossi si sta guardando intorno nel caso in cui l'ex Lille dovesse fare le valige a fine stagione. In questi mesi, sono diversi i profili che sono stati accostati alla porta del Diavolo come Suzuki del Parma, Caprile del Cagliari, Lunin del Real Madrid e Atubolu del Friburgo. Nelle ultime ore, sarebbe però spuntato un nuovo nome, cioè quello di Hugo de Souza Nogueira, noto semplicemente come Hugo Souza, estremo difensore del Corinthians.

CARRIERA - Nato a Duque de Caxias, comune del Brasile nello Stato di Rio de Janeiro, il 31 gennaio 1999, Hugo Souza cresce calcisticamente nel Vasco da Gama, prima di passare in prestito al Fluminense nel 2008 e poi a titolo definitivo al Flamengo, dove, dopo aver fatto tutta la trafila nelle squadre giovanili, firma il suo primo contratto da professionista nel 2018. L'esordio assoluto in prima squadra arriva il 27 settembre 2020 contro il Palmeiras in campionato (1-1 il risultato finale), mentre pochi giorni dopo, il 1° ottobre, ha debuttato anche in Coppa Libertadores contro l'Independiente del Valle (vittoria per 4-0). Dopo 71 presenze nel Flamengo, nell'estate 2023 decide di voler provare un'esperienza in Europa e passa in prestito ai portoghesi del Chaves, con cui colleziona 27 presenze tra campionato e coppe. La sua avventura in Portogallo si conclude però l'estate successiva quando torna in Brasile: stavolta il Flamengo lo cede in prestito al Corinthians, che poi lo prenderà a titolo definitivo per meno di un milioni di euro a gennaio 2025. Con la maglia della società di San Paolo, con cui ha un contratto fino al 31 dicembre 2028, Hugo Souza ha collezionato finora 86 presenze in tutte le competizioni.

PARARIGORI - Durante la sua esperienza in Europa, il portiere brasiliano è diventato famoso per aver parato tre rigori nella stessa partita. Era il 29 marzo 2024 e il Chaves era impegnato in campionato in casa del Benfica: Hugo Souza neutralizzò nel primo tempo un penalty ad Angel Di Maria e poi nella ripresa disse no per due volte all'ex Fiorentina Arthur Cabral (dopo il primo errore, l'arbitro fece ribattere il rigore, ma l'ex viola si fece parare anche il secondo). La gara terminò con la vittoria dei padroni di casa per 1-0, ma il portiere del Chaves fu grande protagonista della partita non solo per i tre tiri dal dischetto nautralizzati, ma anche per tante altre grandi parate.

ANCELOTTI E IL BRASILE - Nel 2025, Hugo Souza è stato decisivo nella vittoria del campionato paulista da parte del Corinthians. Le sue ottime prestazioni (ha tenuto per sei volte la porta inviolata in dodici presenze) gli hanno permesso di entrare nel giro della nazionale brasiliana di Carlo Ancelotti, ex tecnico del Milan e attuale ct del Brasile. L'allenatore di Reggiolo lo ha fatto anche esordire lo scorso 14 ottobre nell'amichevole che i verdeoro hanno giocato in Giappone (vittoria dei padroni di casa per 3-2). Ora il suo nome è finito nel mirino dei rossoneri per il dopo-Maignan e chissà che da via Aldo Rossi non sia già partita qualche telefonata per chiedere informazioni ad Ancelotti su Hugo Souza.