Un gol ogni 64'! Rinnovate subito il contratto a Christian Pulisic!

Christian Pulisic non finisce mai di stupire. E anche in un stagione un po' "strana", in cui sta avendo diversi problemi fisici (ha già avuto due infortuni muscolari) o di salute, continua a fare quello che ormai da quando è arrivato al Milan, cioè segnare ed essere decisivo. Con la doppietta segnata ieri al Torino, l'americano è salito in vetta alla classifica marcatori della Serie A con 7 gol, al pari di Lautaro Martinez. Ma c'è un dato davvero impressionante del numero 11 milanista: se il capitano dell'Inter ha una media in campionato di una rete ogni 151', l'ex Chelsea segna un gol ogni 64'. Contando chi ha almeno due marcature nelle prime 14 giornate, nessuno ha una media gol-minuti così bassa (contando anche la Coppa Italia, la sua media scende ad una rete ogni 61').

CHE IMPATTO! - Quello che ha fatto ieri Pulisic è stato davvero incredibile: l'attaccante americano è rimasto in dubbio infatti fino al tardo di pomeriggio di ieri in quanto fortemente debilitato dalla febbre alta che ha avuto tra sabato e domenica. E' probabile che Max Allegri avrebbe preferito non farlo nemmeno entrare in campo, ma sotto nel risultato è stato "costretto" a metterlo dentro nella ripresa. E cos'ha fatto Chris? Ci ha messo 35 secondi per segnare il primo gol e altri dieci minuti per mettere a segno la sua personale doppietta. Nonostante non fosse al 100%, Pulisic ha cambiato il Milan dopo il suo ingresso in campo ed è stato ancora una volta decisivo.

MERITA IL RINNOVO - Il club di via Aldo Rossi è alle prese ora con altre questioni contrattuali, come per esempio quella che riguarda Mike Maignan che è in scadenza alla fine di questa stagione, ma non deve perdere altro tempo e rinnovare subito il contratto di Pulisic che scade il 30 giugno 2027. E' vero che c'è ancora tempo e non va nemmeno dimenticato che il Diavolo può decidere di prolungare automaticamente il rapporto con l'americano per un altro anno, ma i tifosi milanisti non vogliono vivere un'altra vicenda come quella di Maignan. Il numero 11 rossonero merita il rinnovo fino al 2030 e lo deve firmare il prima possibile.

