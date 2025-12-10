Scambio clamoroso tra Milan e Napoli confermato anche sul canale di Fabrizio Romano: le ultime

Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sul calciomercato del Milan: "Il Milan si sta guardando intorno e sta cercando di capire se ci sono degli attaccanti che possono andare a rinforzare la rosa tra gennaio e giugno. Il nome di Lucca negli ultimi giorni è rimbalzato nella testa dei dirigenti rossoneri, si è parlato di uno scambio con Loftus-Cheek tra Napoli e Milan. Innanzitutto, Lorenzo Lucca è in prestito al Napoli, quindi un ipotetico scambio di prestiti si potrebbe fare solo se il Napoli dovesse riscattare Lucca a gennaio dall’Udinese.

Seconda cosa, il Napoli storce un po’ il naso a dare un attaccante prolifico come Lucca a una diretta concorrente come il Milan. Dall’altra parte, va detto che Loftus-Cheek può ricoprire diversi ruoli, sta trovando più spazio nelle ultime partite. Sicuramente Lucca piace molto a Massimiliano Allegri, ma vi dico che quest’idea di mercato è tutta da studiare. Il Milan ha una lista di cinque-sei attaccanti, il tutto legato a una possibile partenza di Santiago Gimenez”.

MEDIA SPETTATORI SERIE A

Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), fino a questo momento la Serie A, nel suo complesso, sta mantenendo una media piuttosto alta di spettatori: 30.24 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 92,41%. Ma chi ha la media spettatori più alta tra le squadre nel massimo campionato italiano? In vetta a questa speciale classifica c'è il Milan con una media di 72.950 spettatori a match, seguito da Inter (72.609), Roma (63.023) e Napoli (51.116).

Serie A, il tasso di riempimento degli stadi

Se si guarda invece il tasso di riempimento, vale a dire la media degli spettatori in rapporto ai posti disponibili in ogni impianto per le sfide di Serie A, al primo posto della classifica troviamo la Juventus con il 98,39%, a seguire ci sono poi Cagliari (96,79%), Milan (96,34%), Inter (95,89%), Atalanta (95,25%) e Genoa (94,22%).

