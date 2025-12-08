Exploit Bartesaghi, gli occhi della Premier League sul laterale milanista
A poche ore da Torino-Milan, emerge una notizia interessante in merito a Davide Bartesaghi. Stando a quanto riferito da Matteo Moretto nell’ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il laterale titolare di Massimiliano Allegri sulla corsia sinistra ha rinnovato in estate fino al 2030 a circa 600 mila euro a stagione. La sua crescita è stata talmente apprezzata che alcuni club di Premier League (che non vengono nominati nel video) hanno iniziato a monitorare il 33 rossonero.
Intanto questa sera, nel match contro il Torino, Bartesaghi tornerà a giocare titolare dopo la panchina di giovedì contro la Lazio in Coppa Italia. Le gerarchie nel ruolo di quinto di sinistra si sono ribaltate rispetto a inizio stagione, con Bartesaghi titolare ed Estupinan finito a fare la sua riserva.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan