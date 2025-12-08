Exploit Bartesaghi, gli occhi della Premier League sul laterale milanista

A poche ore da Torino-Milan, emerge una notizia interessante in merito a Davide Bartesaghi. Stando a quanto riferito da Matteo Moretto nell’ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il laterale titolare di Massimiliano Allegri sulla corsia sinistra ha rinnovato in estate fino al 2030 a circa 600 mila euro a stagione. La sua crescita è stata talmente apprezzata che alcuni club di Premier League (che non vengono nominati nel video) hanno iniziato a monitorare il 33 rossonero.

Intanto questa sera, nel match contro il Torino, Bartesaghi tornerà a giocare titolare dopo la panchina di giovedì contro la Lazio in Coppa Italia. Le gerarchie nel ruolo di quinto di sinistra si sono ribaltate rispetto a inizio stagione, con Bartesaghi titolare ed Estupinan finito a fare la sua riserva.