live mn Verso Torino-Milan: Pulisic in panchina, le formazioni ufficiali

Questa la probabile formazione del Milan: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.

19.34 - LE FORMAZIONI UFFICIALI DI TORINO-MILAN

TORINO (3-4-1-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Anjorin,Asllani, Pedersen; Vlasic; Zapata, Che Adams. A disp.: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Simeone, Dembelé, Casadei, Nkounkou, Ngone, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Marco Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.

Il pullman del Milan è da poco arrivaato allo stadio Grande Olimpico Torino per la sfida di questa sera contro i padroni di casa di Marco Baroni.

19.00 - Dalla sua prima gara da titolare in questo campionato, ovvero nelle ultime sette giornate di Serie A, Rafael Leão è il giocatore che ha segnato più gol, cinque. L'attaccante del Milan vanta nel torneo in corso una media nei 90 minuti di 1.6 tiri nello specchio a fronte di 0.9 occasioni create e 0.7 dribbling riusciti; inoltre, il primo è il suo valore più alto in una singola stagione dal suo arrivo in Italia (2019/20)".

18.30 - Samuele Ricci è il grande ex di questo Torino-Milan. Con la maglia granata il centrocampista rossonero ha infatti totalizzato 113 presenze, molte delle quali con la fascia al braccio, 4 gol e 7 assist.

18.00 - Negli ultimi 12 incontro contro il Torino, allo stadio Grande Olimpico, il Milan è riuscito imporsi solo una volta, nella stagione 2020/21, quando vinse 0-7. Per il resto i pareggi sono 6, mentre le sconfitte 5, le ultime tre consecutive.

17.30 - DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: Lunedì 8 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

16.50 - Questi i convocati di Marco Baroni per Torino-Milan di questa sera. Spicca l’assenza di Simeone tra i granata.

PORTIERI

Israel, Paleari, Popa

DIFENSORI

Biraghi, Coco, Dembele, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen

CENTROCAMPISTI

Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Tameze, Vlasic

ATTACCANTI

Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Zapata

16.20 - Koffi Djidji, ex difensore del Torino attualmente svincolato, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport nella quale ha parlato anche della sfida di questa sera dei granata contro il Milan: "Se ho qualche consiglio da dare al Torino? Consigli no. Posso dire che il Milan ha davvero una bella squadra, hanno Modric che fa sempre la differenza, Leao a cui basta una giocata per essere decisivo. E poi Allegri che sta facendo bene".

15.58 - Ecco la probabile formazione del Torino: (3-5-2) Israel; Tameze, Marpan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams.

14.44 - I precedenti ufficiali tra le due squadre a Torino, dall’istituzione del girone unico ad oggi, sono 92 con bilancio di 34 successi granata (l’ultimo per 2-1 nella Serie A 2024/25), 39 pareggi (l’ultimo per 0-0 nella Serie A 2021/22) e 19 vittorie rossonere (l’ultima per 0-7 nella Serie A 2020/21).

13.53 - LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Baccini-Bercigli

IV Uomo: Tremolada

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso

13.24 - Christian Pulisic, colpito da un attacco febbrile nella notte tra sabato e domenica, sta meglio, non ha più la febbre e per questo in mattinata è partito da Milano per raggiungere il resto della squadra rossonera a Torino. Se verrà inserito o meno nella distinta del Milan per la gara di questa sera contro i granata si saprà nel pomeriggio, ma al massimo l'attaccante americano può andare in panchina. Lo riferisce Sky.

13.03 - Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio il Milan di Allegri sarà ospite del Torino in un match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. I rossoneri, vogliono ripartire subito dopo la partita un po' scialba dell'Olimpico. A Torino però lo storico è impietoso: negli ultimi 12 incontri, infatti, la formazione rossonera è riuscita ad avere la meglio sui granata solo in un’occasione, nella stagione 2020/21 (0-7). Poi sei pareggi e cinque sconfitte. Allegri userà sicuramente la statistica negativa per motivare i suoi ragazzi, anche se non sarà in panchina: espulso contro la Lazio, al suo posto toccherà nuovamente a Landucci.

12.42 - Sarà Ruben Loftus-Cheek a sostituire stasera contro il Torino l'infortunato Youssouf Fofana. Ieri in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato così del centrocampista inglese che dovrebbe vincere il ballottaggio con Samuele Ricci e Ardon Jashari: "Ruben deve convincersi delle sue qualità, ha strapotere fisico e deve segnare di più".

12.00 - Più tardi nel pomeriggio arriverà una decisione su Pulisic, che comunque potrebbe al massimo andare in panchina. Senza Gimenez, ancora ai box, toccherà a Nkunku fare coppia in avanti con Leao. In mezzo al campo torna Modric, con lui Rabiot e Loftus-Cheek, favorito su Ricci per sostituire l'infortunato Fofana. Al centro della difesa, rispetto a giovedì in Coppa Italia, ci sarà il rientro dal 1' di Gabbia, con Tomori e Pavlovic ai suoi lati. Sulla fasce, spazio a Saelemaekers a destra e a Bartesaghi a sinistra, mentre in porta ci sarà ovviamente Maignan.

11.10 - Christian Pulisic non ha più la febbre e così sta raggiungendo la squadra a Torino in vista della gara di questa sera contro i granata. Le sue condizioni verranno monitorate ulteriormente durante la giornata e più tardi si deciderà se inserirlo o meno in distinta per la partita di campionato in casa della formazione di Baroni.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Torino-Milan, gara valida per la 14^ giornata di Serie A. I rossoneri, che non vincono in casa dei granata dal 2021, vogliono i tre punti per tornare in vetta alla classifica insieme al Napoli. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro del Diavolo a Torino. Restate con noi!!!

