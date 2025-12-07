live mn Varesina-Milan Futuro (1-2): Magrassi da impazzire nel recupero!

Vittoria in rimonta del Milan Futuro! Prima il vantaggio della Varesina al quarto minuto, poi un primo tempo scialbo senza particolari scossoni. La ripresa ha offerto tutt'altro copione: i rossoneri sono stati più intraprendenti e precisi e hanno vinto con due gran bei gol. Il primo è di Ibrahimovic che insacca da due passi dopo un bello scambio sulla destra fra Scotti e Cappelletti, poi allo scadere ci pensa Magrassi con quello che sarà sicuramente il gol dell'anno. Vittoria importante per la classifica ed il morale!

94' Triplice fischio, il Milan Futuro vince in rimonta!

93' GOOOOOLLL DI MAGRASSI!!! GOL STREPITOSO DELL'ATTACCANTE ROSSONERO!!! Destro spettacolare dai trenta metri che si insacca sotto l'incrocio! 2-1 Milan Futuro all'ultimo respiro!!!

90' Eletu prova la botta da fuori, il sinistro del centrocampista è sbilenco. Quattro minuti di recupero.

87' Entrambe le squadre provano a vincerla, si preannuncia un finale interessante.

82' Sinistro improvviso di Sala da fuori, facile per il portiere avversario.

80' Cambio per il Milan Futuro: fuori Karaca e Domnitei, dentro Perera e Magrassi.

73' Momento di stanca della partita, entrambe le squadre molto attente per non perderla.

68' Cambi per il Milan Futuro. Fuori Ibrahimovic per Branca e fuori Asanji per Ossola.

64' Grande lavoro spalle alla porta di Costantino, l'attaccante della Varesina si libera benissimo per il tiro di destro ma Pittarella è attento e devia in angolo chiudendo sul primo palo.

61' Varesina pericolosa! Pittarella buca l'uscita su angolo e gli avversari prendono palo! Sulla respina ancora un tiro e Dutu salva tutto sulla linea.

60' Varesina che prova a ricreare lo schema del gol, salva tutto Zukic in tuffo.

57' GOL DEL MILAN FUTURO! Sgasata importante di Cappelletti sulla destra, palla in mezzo per Domnitei che mastica il tiro ma ci pensa Ibrahimovic ad insaccare da pochi passi! Bellissima azione in velocità del Milan Futuro, qui si è vista tutta la differenza tra le due squadre sul tasso tecnico! 1-1.

54' Cross di Scotti da destra, la palla attraversa tutta l'area a arriva a Ibrahimovic che aveva attaccato il secondo palo. Lo svedese prova il tiro al volo ma liscia clamorosamente.

50' Contropiede fulmineo Varesina con Larhrib che entra in area e trova solo l'esterno della rete con un tiro secco di sinistro.

48' Milan Futuro vicino al pareggio! Cross rasoterra da destra e Alari che per poco non fa autogol con una svirgolata.

47' Uscita inspiegabile di Pittarella che quasi regala un gol alla Varesina perdendo palla al limite dell'area, l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Che rischio.

47' Ammonito Zukic che ferma in modo falloso un contropiede della Varesina.

46' Comincia la rirpresa, primo possesso per il Milan Futuro.

- Per il Milan Futuro esce Sai ed entra Scotti.

Prima frazione di gioco non positiva per i rossoneri, subito in svantaggio dopo quattro minuti e poi mai veramente pericolosi. La Varesina si difende bene ed in modo organizzato, pronta a ripartire dopo le imprecisioni del Milan Futuro. La squadra di Oddo pecca ancora una volta nelle scelte finali nell'ultimo terzo di campo.

46' Fine primo tempo.

41' Tripla occasione Varesina! Tre tiri, tutti e tre rimpallati con interventi decisivi: i primi due dai centrali, il terzo bloccato da Pittarella.

39' Punizione da buona posizione per il Milan Futuro ma allontana facilmente la difesa della Varesina. Rossoneri poco pericolosi anche su piazzato.

37' Ottimo imbucata di Sia per Cappelletti sulla destra, il terzino crossa da ottima posizione ma il traversone trova l'esterno della rete. Il Milan Futuro trova belle imbucate ma manca sempre l'ultimo passaggio.

35' Varesina vicino al raddoppio: cross da corner, Pittarella buca l'uscita e la palla vaga pericolosamente nel cuore dell'area di porta senza che nessuno riesca ad intervenire.

29' Tante azioni sulle fasce per il Milan Futuro ma non si arriva mai al passaggio vincente.

25' Fase interlocutoria del match, il Milan Futuro prova qualche offensiva con cross dalla trequarti ma i tentativi non sono così precisi.

21' Brutta leggerezza di Zukic che serve l'attaccante avversario al limite dell'area con un colpo di testa poco convinto: dopo qualche attimo di apprensione i rossoneri chiudono bene. Ma che rischio.

19' Intervento notevole di Zukic, che in scivolata ferma la corsa sulla fascia di un avversario che si stava involando in zone pericolose a grande velocità.

14' Rossoneri che ora attaccano più coraggio e provano ad abbozzare un giro palla più elaborato. La Varesina si chiude bene e con ordine.

10' Milan Futuro vicino al pareggio! Bel cross di Cappelletti dal lato destro, Domnitei attacca il secondo palo e va di testa: sovrasta l'avversario ma non trova la porta per centimetri.

7' Rossoneri sorpresi dal gol. Varesina che continua a spingere, vuole il raddoppio.

4' Gol della Varesina. Costantino con un colpo di testa da pochi metri. Schema su punizione che trova i rossoneri totalmente impreparati, beffati da un piazzato battuto trovando una sponda in area che ha poi liberato il centravanti avversario. 1-0

3' Varesina intraprendente in questo avvio di partita, Sala è costretto al fallo per fermare l'azione avversaria. Punizione per i padroni di casa dalla trequarti.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone del match per la Varesina.

- Ingresso in campo delle due squadre. Maglia bianca da trasferta per il Milan Futuro, Varesina con divisa grigia.

Il Milan Futuro questo pomeriggio è ospite sul campo del Varesina per la quindicesima giornata di Serie D, girone B. I rossoneri arrivano dal pareggio contro il Brusaporto e vogliono tornare alla vittoria. Queste le scelte di Massimo Oddo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

VARESINA: Lorenzi, Miconi, Vaz, Cavalli, Larhrib, Costantino, Guri, Alari, Caverzasi, Valisena, Grieco. A disp.: Bovi, Rosa, Chiesa, Sassi, Ornaghi, Grassi, Testa, Baldo, Baud Banaga. All.: Spilli.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Pittarella, Cappelletti, Zukic, Dutu, Karaca; Sala, Eletu; Ibrahimovic, Domnitei, Sia; Asanji. A disp.: Bouyer, Minotti, Nolli, Borsani, Branca, Ossola, Scotti, Magrassi, Perera. All.: Oddo.